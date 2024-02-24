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    • «Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Барселона»: Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Левандовски, Рафинья.

    Главный тренер: Хави

    «Хетафе»: Сория, Даконам, Альдерете, Рико, Иглесиас, Милла, Аленья, Гринвуд, Максимович, Мата, Майораль.

    Главный тренер: Хосе Бордалас

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»

    «Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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