Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Левандовски, Рафинья.

Главный тренер: Хави

«Хетафе»: Сория, Даконам, Альдерете, Рико, Иглесиас, Милла, Аленья, Гринвуд, Максимович, Мата, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бордалас

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»