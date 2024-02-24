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    • 37-летний Глушаков – об окончании карьеры: «Еще потерпите меня»

    37-летний Глушаков – об окончании карьеры: «Еще потерпите меня»

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о поиске нового клуба.

    «Еще есть время подписать контракт с зарубежным клубом, трансферное окно открыто во многих странах. Не знаю, есть ли подобная возможность в России или нет, но двигаться вперед нужно. Переговоры с клубами из стран СНГ есть, общаюсь с клубами нашей Второй лиги, были контакты с Первой лигой. Нужно разговаривать с семьей, понимать, есть ли смысл уезжать.

    Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему. Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру. Не переживайте, закончу-закончу, но еще потерпите меня немного», – сказал Глушаков.

    • Игрок зимой проходил сборы с «Ростовом», но ростовчане решили не подписывать 37-летнего Глушакова.
    • Последним клубом футболиста был костромской «Спартак».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1708788764
    Да скорей бы уже, может тогда тебя поменьше будет на бомбардире...
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    WE ARE FOR PETER
    1708792336
    Наглость второе счастье!) Да иди ты в баню )
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