37-летний Глушаков – об окончании карьеры: «Еще потерпите меня»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о поиске нового клуба.

«Еще есть время подписать контракт с зарубежным клубом, трансферное окно открыто во многих странах. Не знаю, есть ли подобная возможность в России или нет, но двигаться вперед нужно. Переговоры с клубами из стран СНГ есть, общаюсь с клубами нашей Второй лиги, были контакты с Первой лигой. Нужно разговаривать с семьей, понимать, есть ли смысл уезжать.

Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему. Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру. Не переживайте, закончу-закончу, но еще потерпите меня немного», – сказал Глушаков.