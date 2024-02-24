Модрич летом может вернуться в Хорватию

У полузащитника «Реала» Луки Модрича накапливаются варианты продолжения карьеры после летнего истечения контракта с мадридцами.

Предложение о возвращении игроку сделало хорватское «Динамо». Модричу лично позвонил президент загребского клуба. Футболист к предложению вернуться в родной клуб отнесся позитивно, но еще не принял его.