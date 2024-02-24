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    Модрич летом может вернуться в Хорватию

    У полузащитника «Реала» Луки Модрича накапливаются варианты продолжения карьеры после летнего истечения контракта с мадридцами.

    Предложение о возвращении игроку сделало хорватское «Динамо». Модричу лично позвонил президент загребского клуба. Футболист к предложению вернуться в родной клуб отнесся позитивно, но еще не принял его.

    • 38-летний Модрич принадлежал «Динамо» в 2002-2008 годах.
    • За этот период Лука провел за загребцев 79 матчей, забил 24 гола, сделал 21 ассист.
    • Также у Модрича есть вариант войти в тренерский штаб «Реала».

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    Источник: Sata 24

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1708771604
    Модрич летом может вернуться в Хорватию. Но поедет в Саудовскую Аравию за большшим баблом к пенсии. И правильно сделает...
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