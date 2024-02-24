Модрич летом может вернуться в Хорватию

У полузащитника «Реала» Луки Модрича накапливаются варианты продолжения карьеры после летнего истечения контракта с мадридцами.
Предложение о возвращении игроку сделало хорватское «Динамо». Модричу лично позвонил президент загребского клуба. Футболист к предложению вернуться в родной клуб отнесся позитивно, но еще не принял его.
- 38-летний Модрич принадлежал «Динамо» в 2002-2008 годах.
- За этот период Лука провел за загребцев 79 матчей, забил 24 гола, сделал 21 ассист.
- Также у Модрича есть вариант войти в тренерский штаб «Реала».