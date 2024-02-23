Глава Ла Лиги оценил вероятность трансфера Мбаппе в «Реал»

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, почти уверен в трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Знаю, что Мбаппе уходит из «ПСЖ». Вероятность трансфера в «Реал» оцениваю в 99 процентов. Но не знаю, есть ли уже контракт.

Переход Мбаппе – отличная новость для «Реала» и всего испанского футбола. Один из лучших игроков в мире», – сказал Тебас.