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    Глава Ла Лиги оценил вероятность трансфера Мбаппе в «Реал»

    Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, почти уверен в трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

    «Знаю, что Мбаппе уходит из «ПСЖ». Вероятность трансфера в «Реал» оцениваю в 99 процентов. Но не знаю, есть ли уже контракт.

    Переход Мбаппе – отличная новость для «Реала» и всего испанского футбола. Один из лучших игроков в мире», – сказал Тебас.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 32 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Рыночная стоимость форварда – 180 миллионов евро.

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    Источник: L'Equipe

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