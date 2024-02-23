ЦСКА отказался от полузащитника молодежной сборной Кот-д’Ивуара

Хавбек «Расинга» из Абиджана Тибо Аполлинер Ямеого не заинтересовал ЦСКА.

21-летний футболист был на просмотре в московской команде, но не смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

«Ямеого сыграл против [молодежки] «Спартака», отлично себя проявил. Однако ЦСКА так и не принял решение о его подписании, хотя Тибо сдал все необходимые медицинские тесты.

В клубе нам сказали, что все отлично, что его подпишут, но затем пропали. Мы так и не поняли, что произошло. Может быть, его переход состоится в следующее трансферное окно», – рассказал агент игрока Мохамед Диалло.