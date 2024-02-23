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    • ЦСКА отказался от полузащитника молодежной сборной Кот-д’Ивуара

    ЦСКА отказался от полузащитника молодежной сборной Кот-д’Ивуара

    Хавбек «Расинга» из Абиджана Тибо Аполлинер Ямеого не заинтересовал ЦСКА.

    21-летний футболист был на просмотре в московской команде, но не смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

    «Ямеого сыграл против [молодежки] «Спартака», отлично себя проявил. Однако ЦСКА так и не принял решение о его подписании, хотя Тибо сдал все необходимые медицинские тесты.

    В клубе нам сказали, что все отлично, что его подпишут, но затем пропали. Мы так и не поняли, что произошло. Может быть, его переход состоится в следующее трансферное окно», – рассказал агент игрока Мохамед Диалло.

    • Ямеого выступает за молодежную сборную Кот-д’Ивуара.
    • ЦСКА готовится к возобновлению сезона в Турции.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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