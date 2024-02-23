Акинфеев отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере армейцев Артуре Жорже.

«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт – европейский подход во всем. Он нам доверял, верил в нас, учил играть в футбол и делать это в удовольствие. Покойся с миром», – сказал Акинфеев.