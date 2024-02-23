Акинфеев отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере армейцев Артуре Жорже.
«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт – европейский подход во всем. Он нам доверял, верил в нас, учил играть в футбол и делать это в удовольствие. Покойся с миром», – сказал Акинфеев.
- Артур Жорже умер 22 февраля в возрасте 78 лет.
- Португальский специалист возглавил ЦСКА в конце 2003 года. В сезоне-2004 под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
- Всего при Жорже армейцы провели 20 матчей, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. Он был уволен из ЦСКА в июле 2004-го.