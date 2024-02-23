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    Рэтклифф назвал сроки возвращения «МЮ» в элиту футбола

    Предприниматель и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о плане возвращения клуба на ведущие позиции. По его словам, реалистично ожидать возвращения «МЮ» в футбольную элиту к 2027 или 2028 году – к 150-летнему юбилею.

    «У фанатов лопнуло бы терпение, если бы это был план на 10 лет. Но мы, безусловно, планируем добиться этого за три года.

    Неразумно думать, что к следующему сезону мы будем играть так же, как «Манчестер Сити» играл против «Реала» в прошлом году [в Лиге чемпионов]. Если мы дадим людям ложные надежды, то они разочаруются.

    Поэтому я думаю, что ключевым моментом является наша траектория, чтобы люди могли видеть наш прогресс. Потому что превратить «Манчестер Юнайтед» в лучшую команду мира непросто», – сказал Рэтклифф.

    • В декабре Рэтклифф купил 25% акций клуба.
    • Последний раз «МЮ» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2012/13.
    • В Лиге чемпионов за последние 13 розыгрышей клуб не проходил далее четвертьфинала, куда попадал только два раза.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1708676847
    А что это за клуб?
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    Suvorov71
    1708677331
    У нас тоже есть элитные клубы, Спартак . ЦСКА, Динамо, Локо,
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