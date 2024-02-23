Рэтклифф назвал сроки возвращения «МЮ» в элиту футбола

Предприниматель и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о плане возвращения клуба на ведущие позиции. По его словам, реалистично ожидать возвращения «МЮ» в футбольную элиту к 2027 или 2028 году – к 150-летнему юбилею.
«У фанатов лопнуло бы терпение, если бы это был план на 10 лет. Но мы, безусловно, планируем добиться этого за три года.
Неразумно думать, что к следующему сезону мы будем играть так же, как «Манчестер Сити» играл против «Реала» в прошлом году [в Лиге чемпионов]. Если мы дадим людям ложные надежды, то они разочаруются.
Поэтому я думаю, что ключевым моментом является наша траектория, чтобы люди могли видеть наш прогресс. Потому что превратить «Манчестер Юнайтед» в лучшую команду мира непросто», – сказал Рэтклифф.
- В декабре Рэтклифф купил 25% акций клуба.
- Последний раз «МЮ» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2012/13.
- В Лиге чемпионов за последние 13 розыгрышей клуб не проходил далее четвертьфинала, куда попадал только два раза.