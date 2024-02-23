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    • Алип прокомментировал информацию об интересе «Реала» и «МЮ»

    Алип прокомментировал информацию об интересе «Реала» и «МЮ»

    Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип сказал, что не обижается на людей, которые распространяют информацию об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    «Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают все это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».

    Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол – это всегда множество слухов. В команде меня подкалывали из-за этого, но еще раньше, когда все только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

    Сам я сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» – настоящие сенсации и сделали шаг вперед. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал», – сказал Алип.

    • 24-летний Алип провел в этом сезоне 23 матча за «Зенит».
    • Защитник выступает за петербургский клуб с 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1708676763
    Твои агенты это делают, не прикидывайся дурачком.
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