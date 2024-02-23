Алип прокомментировал информацию об интересе «Реала» и «МЮ»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип сказал, что не обижается на людей, которые распространяют информацию об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают все это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».

Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол – это всегда множество слухов. В команде меня подкалывали из-за этого, но еще раньше, когда все только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

Сам я сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» – настоящие сенсации и сделали шаг вперед. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал», – сказал Алип.