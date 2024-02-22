ЦСКА арендовал защитника из Ирана

19-летний защитник Амирхоссейн Риванди продолжит карьеру в ЦСКА. Он арендован у иранского клуба KIA.
«Соглашение действует до конца сезона и предусматривает опцию выкупа», – написали москвичи.
Риванди будет выступать под 96-м номером.
- В прошлом году он провел за КIA 7 матчей в третьем иранском дивизионе и 2 раза сыграл в Кубке Ирана.
- Ранее сообщалось, что на стажировке в ЦСКА вместе с Риванди находился другой иранец 17-летний Мани Кокаби.
- Также на этой неделе ЦСКА подписал алжирского полузащитника Сида Айссауи.