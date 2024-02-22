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    ЦСКА арендовал защитника из Ирана

    19-летний защитник Амирхоссейн Риванди продолжит карьеру в ЦСКА. Он арендован у иранского клуба KIA.

    «Соглашение действует до конца сезона и предусматривает опцию выкупа», – написали москвичи.

    Риванди будет выступать под 96-м номером.

    • В прошлом году он провел за КIA 7 матчей в третьем иранском дивизионе и 2 раза сыграл в Кубке Ирана.
    • Ранее сообщалось, что на стажировке в ЦСКА вместе с Риванди находился другой иранец 17-летний Мани Кокаби.
    • Также на этой неделе ЦСКА подписал алжирского полузащитника Сида Айссауи.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    22.02.2024 22:57
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1708638779
    Спрос на иранцев идёт!)
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    FRZZ
    1708669766
    Что-то много иранцев стало в РПЛ.
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