Канчельскис раскритиковал введение налога на легионеров

Главный тренер «Мурас Юнайтед», бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предложение РФС ввести налог для клубов за использование легионеров в чемпионате страны.

«В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами. Кого этим законом собираются поддерживать? Скоро штаны им будем поддерживать. Играет лучше – выходит в старте. Хуже – в запасе сидит.

Велосипед уже давно изобрели. Постоянно удивляем кого-то, а сами нигде. Те, кто рассматривает подобные законы, не понимают, что это все неправильно. Они создают искусственные условия. Все должно идти естественным путем. Этот закон никак не улучшит положение дел», – сказал Канчельскис.