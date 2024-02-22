Канчельскис раскритиковал введение налога на легионеров

Главный тренер «Мурас Юнайтед», бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предложение РФС ввести налог для клубов за использование легионеров в чемпионате страны.
«В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами. Кого этим законом собираются поддерживать? Скоро штаны им будем поддерживать. Играет лучше – выходит в старте. Хуже – в запасе сидит.
Велосипед уже давно изобрели. Постоянно удивляем кого-то, а сами нигде. Те, кто рассматривает подобные законы, не понимают, что это все неправильно. Они создают искусственные условия. Все должно идти естественным путем. Этот закон никак не улучшит положение дел», – сказал Канчельскис.
- Сейчас В РПЛ действует следующий лимит: не более 13 легионеров в заявке клуба и не более 8 на поле.
- Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых не менее 4 должны быть воспитанниками клуба, а 8 – воспитанниками национальной ассоциации.
- Игроки из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами.