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    Канчельскис раскритиковал введение налога на легионеров

    Главный тренер «Мурас Юнайтед», бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предложение РФС ввести налог для клубов за использование легионеров в чемпионате страны.

    «В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами. Кого этим законом собираются поддерживать? Скоро штаны им будем поддерживать. Играет лучше – выходит в старте. Хуже – в запасе сидит.

    Велосипед уже давно изобрели. Постоянно удивляем кого-то, а сами нигде. Те, кто рассматривает подобные законы, не понимают, что это все неправильно. Они создают искусственные условия. Все должно идти естественным путем. Этот закон никак не улучшит положение дел», – сказал Канчельскис.

    • Сейчас В РПЛ действует следующий лимит: не более 13 легионеров в заявке клуба и не более 8 на поле.
    • Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых не менее 4 должны быть воспитанниками клуба, а 8 – воспитанниками национальной ассоциации.
    • Игроки из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    LOKOfanatik19
    1708621631
    ТАк как же как и законы о лгбт, азиатов, и чернокожих.. должны работать в структурах. Так же и про баб требующие равноправия.
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    Bozigit
    1708622159
    А что интересно думает Мостовой по этому поводу?)
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    ВетеR
    1708628482
    мурас юнайтед, с какого колхоза ?
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    Krics
    1708631849
    Андрюха,в твоей голове не только тараканы? Удивил,ихмо.
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