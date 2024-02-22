ЦСКА арендует иранского защитника

ЦСКА арендует иранца Амирхоссейна Риванди с правом выкупа. Он находился на просмотре в московской команде в рамках партнерства клуба с иранской академией КИА. По данным «Чемпионата», стороны финализируют сделку.
19-летний Риванди выступает на позиции левого крайнего защитника. Кроме того, футболист способен сыграть на фланге полузащиты.
- В прошлом году он провел за КИА 7 матчей в третьем иранском дивизионе и 2 раза сыграл в Кубке Ирана.
- Ранее сообщалось, что на стажировке в ЦСКА вместе с Риванди находился другой иранец 17-летний Мани Кокаби.