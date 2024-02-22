ЦСКА арендует иранского защитника

ЦСКА арендует иранца Амирхоссейна Риванди с правом выкупа. Он находился на просмотре в московской команде в рамках партнерства клуба с иранской академией КИА. По данным «Чемпионата», стороны финализируют сделку.

19-летний Риванди выступает на позиции левого крайнего защитника. Кроме того, футболист способен сыграть на фланге полузащиты.