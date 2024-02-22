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    ЦСКА арендует иранского защитника

    ЦСКА арендует иранца Амирхоссейна Риванди с правом выкупа. Он находился на просмотре в московской команде в рамках партнерства клуба с иранской академией КИА. По данным «Чемпионата», стороны финализируют сделку.

    19-летний Риванди выступает на позиции левого крайнего защитника. Кроме того, футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

    • В прошлом году он провел за КИА 7 матчей в третьем иранском дивизионе и 2 раза сыграл в Кубке Ирана.
    • Ранее сообщалось, что на стажировке в ЦСКА вместе с Риванди находился другой иранец 17-летний Мани Кокаби.

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    Источник: «Чемпионат»

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