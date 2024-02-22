Даниил Денисов оценил готовность «Спартака» к возобновлению сезона

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о товарищеском матче с кыргызстанским клубом «Абдыш-Ата» (4:0), в котором он забил победный гол.

«Выиграли, играли достаточно неплохо. Есть моменты, которые нужно разобрать. Соперник довольно много владел мячом, особенно в первом тайме. Так что нам, наверное, нужно добавить в организации игры. Но в целом я доволен. Мы крупно выиграли, имели много хороших подходов.

Я провел на поле 90 минут, это далось непросто. Мы владели мячом много, но и оборонялись достаточно. Пришлось много двигаться. Устал, но получил удовольствие от игры. В плане своей формы на текущий момент чувствую себя хорошо.

Был сконцентрирован на игре, но слышал болельщиков, которые пришли нас поддержать.

Готовимся, возобновление сезона все ближе. Уверен, подойдем к нему в лучшей форме», – сказал Денисов.