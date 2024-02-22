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    • Даниил Денисов оценил готовность «Спартака» к возобновлению сезона

    Даниил Денисов оценил готовность «Спартака» к возобновлению сезона

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о товарищеском матче с кыргызстанским клубом «Абдыш-Ата» (4:0), в котором он забил победный гол.

    «Выиграли, играли достаточно неплохо. Есть моменты, которые нужно разобрать. Соперник довольно много владел мячом, особенно в первом тайме. Так что нам, наверное, нужно добавить в организации игры. Но в целом я доволен. Мы крупно выиграли, имели много хороших подходов.

    Я провел на поле 90 минут, это далось непросто. Мы владели мячом много, но и оборонялись достаточно. Пришлось много двигаться. Устал, но получил удовольствие от игры. В плане своей формы на текущий момент чувствую себя хорошо.

    Был сконцентрирован на игре, но слышал болельщиков, которые пришли нас поддержать.

    Готовимся, возобновление сезона все ближе. Уверен, подойдем к нему в лучшей форме», – сказал Денисов.

    • Денисов провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», в которых отметился 2 голевыми передачами.
    • «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» 2 марта в 19-м туре РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708606125
    Лучшая форма свинарни это побороться за 6 место. Гыгыгы
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    alefreddy
    1708606940
    Данило хороший ты парень но очень посредственный игрок.Может чего и переменится но не факт
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    DVOK68
    1708609483
    Да Данила всегда готов,как пионер.К тому чтоб позицию на поле проиграть,как слепой йоптить!Слишком часто это бывает.От недостатка мастерства такая хрень.
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