Мбаппе предложил «Реалу» презентацию в духе Роналду до старта Евро-2024

Нападающий Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его на стадионе «Сантьяго Бернабеу» до 14 июня, когда начнется Евро-2024, в духе Криштиану Роналду. При этом срок действующего контракта француза с «ПСЖ» истечет 30 июня.

При переходе Роналду в «Мадрид» в 2009 году его презентацию на «Сантьяго Бернабеу» посетили более 85 000 зрителей.

«Идея Мбаппе – чтобы его представили на «Сантьяго Бернабеу» до начала Евро.

Он думает о презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду», – сказал журналист Эду Агирре.