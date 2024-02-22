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    • Мбаппе предложил «Реалу» презентацию в духе Роналду до старта Евро-2024

    Мбаппе предложил «Реалу» презентацию в духе Роналду до старта Евро-2024

    Нападающий Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его на стадионе «Сантьяго Бернабеу» до 14 июня, когда начнется Евро-2024, в духе Криштиану Роналду. При этом срок действующего контракта француза с «ПСЖ» истечет 30 июня.

    При переходе Роналду в «Мадрид» в 2009 году его презентацию на «Сантьяго Бернабеу» посетили более 85 000 зрителей.

    «Идея Мбаппе – чтобы его представили на «Сантьяго Бернабеу» до начала Евро.

    Он думает о презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду», – сказал журналист Эду Агирре.

    • На прошлой неделе Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом.
    • Официального заявления по этому поводу еще не было.
    • Считается, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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