Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

– Какие перспективы в матче с «Зенитом»?

– Сейчас многие говорят, что «Зенит» разорвет «Спартак», потому что игра будет в Питере. Плюс им надо набирать очки и отрываться от «Краснодара». Но я не уверен, что так получится.

«Красно-белые» могут создать команде Семака множество проблем. «Спартак» находится в хороших физических кондициях после сборов.

Он должен создавать моменты, бегать без остановки, прессинговать. Мотивация тоже будет запредельная.

– Есть предчувствия, как будет выступать команда Абаскаля весной?

– Она должна быть в тройке с закрытыми глазами, если судить по составу и бюджету. Но там много не футбольного, потустороннего, поэтому команда бултыхается.

Надо посмотреть рестарт чемпионата. От игры с «Зенитом» многое будет зависеть.