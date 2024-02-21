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    Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    – Какие перспективы в матче с «Зенитом»?

    – Сейчас многие говорят, что «Зенит» разорвет «Спартак», потому что игра будет в Питере. Плюс им надо набирать очки и отрываться от «Краснодара». Но я не уверен, что так получится.

    «Красно-белые» могут создать команде Семака множество проблем. «Спартак» находится в хороших физических кондициях после сборов.

    Он должен создавать моменты, бегать без остановки, прессинговать. Мотивация тоже будет запредельная.

    – Есть предчувствия, как будет выступать команда Абаскаля весной?

    – Она должна быть в тройке с закрытыми глазами, если судить по составу и бюджету. Но там много не футбольного, потустороннего, поэтому команда бултыхается.

    Надо посмотреть рестарт чемпионата. От игры с «Зенитом» многое будет зависеть.

    • «Зенит» примет «Спартак» 2 марта в 19:30 мск.
    • В таблице РПЛ петербуржцы идут на 2-м месте, москвичи – на 5-м.
    • Спартаковцы отстают от соперника на 6 очков.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    21.02.2024 00:46
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1708470755
    спартак может, когда хочет. в качестве примера - последний золотой матч в мае. при 2:1 смогли в меньшинстве отыграться. и только благодаря мастерству мантуана и сергеева зенит вырвал победу на 90+. то есть, если хряков припугнуть чем-то, типа, если проиграете, зенит станет чемпионом - они начинают играть, как в бромантановые времена. но 2 марта никаких кубков и медалей не будет, поэтому спартак проявит стабильность, пропустив дежурную пятёрочку. вопрос только: селихов или максименка. у обоих есть опыт семёрочек. ливер и питер)
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    portero
    1708492123
    Позитивный прогноз от Мостового!!! Редко от него такое услышишь....
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    oyabun
    1708492754
    Одно точно - унылой ничейки типа 0:0 наверняка не будет. А будет либо уверенная победа с одной стороны, либо героическая с другой. Где какая и так, думаю, понятно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708497972
    Это будет избиение приезжих младенцев взрослыми дядьками. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1708504826
    Такие новости надо выделять красным! А по теме: мясные уже заправили судьям телегу с авоськой! Зенит даешь 8:0!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708509334
    Мост прыгает туда сюда))
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