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    • В ЦСКА объяснили, почему не могут арендовать Кругового у «Зенита»

    В ЦСКА объяснили, почему не могут арендовать Кругового у «Зенита»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему защитник «Зенита» Данил Круговой не перейдет в московский клуб на правах аренды.

    «Диалог есть, но ни о чем бесплатном речи нет и не может быть, разумеется. Как и об аренде – она невозможна по регламенту; тут можно говорить только о полноценном трансфере», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» сослал 25-летнего Кругового в дубль до конца сезона.
    • Футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он должен перейти в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    21.02.2024 00:30
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1708470188
    можно пояснить, что значит аренда невозможна по регламенту? типа, если у игрока остаётся полгода контракта - то нельзя уйти в аренду даже в шинник? или потому что нельзя уйти в аренду в клуб, с которым уже заключен контракт? ничего не понял, в общем. мне хочется, чтобы круговой ушёл сейчас, чтобы он играл, а не сидел в дубле. смысла в этом ровно ноль.
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    Номэд
    1708492427
    Как всегда у педикОлёзных. Ни себе, ни людям!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708498151
    Поспешили кони и Круговой. До весны не дотерпели. Теперь получат растренированного футболиста. Гыгыгы
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    моэм
    1708500281
    Итак понятно что " нэт дэнэг " , поэтому хотим халяву , тем более , что медали уже тю - тю , а еврокубковых мест , за что раньше стоило " рубиться " , сейчас нет ....а не пора ли организовать собственный международный турнир с хорошими призовыми и оттянуть интерес и деньги от еврокубков....бразильские клубы , арабские с суперзвёздами Роналду-Бензема и др. ,
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    СпорЦмен
    1708504999
    Ну так дайте 20 лямов и всё будет тип топ!
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    Mirak92
    1708516579
    Так Зенит лучше сделал.Дал практику ему,перед приходом .Это лучше чем со скамьи забирать . А то что не сейчас ,он не стоит таких денег ,что бы сверху вбухивать.
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