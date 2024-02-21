В ЦСКА объяснили, почему не могут арендовать Кругового у «Зенита»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему защитник «Зенита» Данил Круговой не перейдет в московский клуб на правах аренды.

«Диалог есть, но ни о чем бесплатном речи нет и не может быть, разумеется. Как и об аренде – она невозможна по регламенту; тут можно говорить только о полноценном трансфере», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.