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    • «В РПЛ он такого не видел»: Канчельскис рассказал, что шокировало Захаряна в Испании

    «В РПЛ он такого не видел»: Канчельскис рассказал, что шокировало Захаряна в Испании

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отсутствие голов Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

    «Нет ничего ужасного в том, что у Захаряна пока только одно результативное действие. Плохо, если бы ему играть не давали. Но вроде тренер доверяет Арсену – а голы и передачи должны прийти. Не рубил бы с плеча по поводу результативности Захаряна. Человек в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», – сказал Канчельскис.

    • Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Его статистика в Испании: 27 матчей (1209 минут) и 1 ассист.
    • Канчельскис тренирует киргизский «Мурас Юнайтед».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.02.2024 21:20
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1708453627
    ..."он в шоке от скорости футбола").
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    Krics
    1708454795
    Андрюша,АПЛ когда ты играл была в ****,какие все крутые,сам себя не похвалишь...,ихмо.
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    k611
    1708456045
    Будет стараться, работать и всё получится. Будет филонить к Канчельскису в Мурас Юнайтед поедет.
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    г.Онега
    1708456655
    Хм такими темпами в аренду отправят
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    FRZZ
    1708457321
    Эго продажа за 13 миллионов евро афёра века. Если цифра достоверная конечно. Кокорин даже близко не стоит.
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    fakeid
    1708469032
    да этож кассьерра! тот в сочи дофига забивал, пошёл на повышение в зенит - и в первом сезоне дай бог один гол в чемпе забил (не помню, если честно). зато что случилось во втором, прямо сейчас..) может и захарян так же выстрелит во втором, если ему будут доверять в клубе, как семак, который всё верил, верил, верил - ну и вот.
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