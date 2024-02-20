«В РПЛ он такого не видел»: Канчельскис рассказал, что шокировало Захаряна в Испании

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отсутствие голов Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Нет ничего ужасного в том, что у Захаряна пока только одно результативное действие. Плохо, если бы ему играть не давали. Но вроде тренер доверяет Арсену – а голы и передачи должны прийти. Не рубил бы с плеча по поводу результативности Захаряна. Человек в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», – сказал Канчельскис.