Мостовой спрогнозировал результативность Мбаппе в случае трансфера в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит, что возможен трансфер Килиана Мбаппе в «Спартак».

– «Спартак» каждые полгода покупает три-четыре игрока, а перед сезоном вообще по шесть-семь человек. А через год их уже нет в клубе. От хороших футболистов клуб, конечно же, никогда не откажется. Но вопрос: приезжают ли качественные игроки?

– Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»?

– Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и красно-белые стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами…

Но говорить про Мбаппе тоже нельзя – он сюда никогда в жизни не приедет.