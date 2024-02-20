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    • Мостовой спрогнозировал результативность Мбаппе в случае трансфера в «Спартак»

    Мостовой спрогнозировал результативность Мбаппе в случае трансфера в «Спартак»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит, что возможен трансфер Килиана Мбаппе в «Спартак».

    – «Спартак» каждые полгода покупает три-четыре игрока, а перед сезоном вообще по шесть-семь человек. А через год их уже нет в клубе. От хороших футболистов клуб, конечно же, никогда не откажется. Но вопрос: приезжают ли качественные игроки?

    – Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»?

    – Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и красно-белые стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами…

    Но говорить про Мбаппе тоже нельзя – он сюда никогда в жизни не приедет.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Планируется, что Килиан подпишет контракт с «Реалом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.02.2024 19:53
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1708453049
    ...Мостовой вместе с репортёром укурились!)...
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    Damir07
    1708453129
    Вы когда что то говорите вообще вдумывайтесь о чем говорите ))))))) У этих людей мозги по плавились от внимания )))
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    Krics
    1708454592
    ЧМ в США,Саша жизнь бумеранг,ты проклят ,Тренер которого ты сдал всё видет,ихмо.
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    Дормидонт Евлампиевич
    1708455510
    Был Мбаппе , стал бы Соболев-2 .
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    alefreddy
    1708458957
    кули тереть если это только мостовые мечты
    Ответить
    Suvorov71
    1708459255
    Да Сашко, ты как будто вони от помойки хватанул, ну что тут скажешь, как будто не совсем старик, да и не ребенок, а рассуждаешь ну просто.......помойка
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