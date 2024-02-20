В ЦСКА призвали не ждать моментальной «феерии» от новичка Айссауи

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелeв прокомментировал покупку полузащитника Сида Айссауи.
«Он молодой, мы разговаривали об этом с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Понимаем, что это не тот игрок, который прямо сейчас начнeт феерить, хотя кто его знает. Это футболист, которого мы здесь будем доводить, напильником дотачивать», – сказал Шевелев.
- Айссауи – воспитанник академии Алжирской федерации футбола «Хемис Милиана», вызывается в национальную команду U20.
- Прошлым клубом игрока был «УСМ Алжир».
- ЦСКА сейчас на сборе в Турции.