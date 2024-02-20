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    • В ЦСКА призвали не ждать моментальной «феерии» от новичка Айссауи

    В ЦСКА призвали не ждать моментальной «феерии» от новичка Айссауи

    Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелeв прокомментировал покупку полузащитника Сида Айссауи.

    «Он молодой, мы разговаривали об этом с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Понимаем, что это не тот игрок, который прямо сейчас начнeт феерить, хотя кто его знает. Это футболист, которого мы здесь будем доводить, напильником дотачивать», – сказал Шевелев.

    • Айссауи – воспитанник академии Алжирской федерации футбола «Хемис Милиана», вызывается в национальную команду U20.
    • Прошлым клубом игрока был «УСМ Алжир».
    • ЦСКА сейчас на сборе в Турции.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    20.02.2024 18:36
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    Комментарии (1)
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    DVOK68
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    Тем более он согласен за бесплатно играть.Халява,сэр)
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