Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Бывший спартаковец Дмитрий Аленичев слабо верит в шансы команды на чемпионство в этом сезоне.

    «Будем откровенны, в борьбе за чемпионство у «Спартака» шансов немного. И отрыв достаточно приличный, и нет уверенности, что команда наберeт максимальное количество очков. Думаю, основная борьба будет идти между «Краснодаром» и «Зенитом».

    Сложно сказать, сможет ли «Спартак» бороться за тройку, так как не знаю, как команда провела предсезонную подготовку. Мы помним прошлую весну, которую «Спартак» провалил. Хотелось бы, чтобы этой весной было наоборот. Я оптимист по жизни, надеюсь, что «Спартак» даст бой и будет до последнего бороться за топ‑3», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
    • 2 марта москвичи сыграют в гостях с «Зенитом».
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

    Новости по теме
    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил киргизский клуб (4:0), у Классена дубль 11
    Алекс выразил восхищение Карпиным: «Обожаю его» 2
    Соболев не забил пенальти в ворота киргизской команды 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1708442636
    ...второго марта дубль Промеса)...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708442921
    Даже ветераны хряки не верят и им стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708444336
    Топ будет бороться за тройку))) надо же так ) какой же это топ ) фарм Спартак пятое место за счастье будет
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+