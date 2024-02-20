Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Бывший спартаковец Дмитрий Аленичев слабо верит в шансы команды на чемпионство в этом сезоне.

«Будем откровенны, в борьбе за чемпионство у «Спартака» шансов немного. И отрыв достаточно приличный, и нет уверенности, что команда наберeт максимальное количество очков. Думаю, основная борьба будет идти между «Краснодаром» и «Зенитом».

Сложно сказать, сможет ли «Спартак» бороться за тройку, так как не знаю, как команда провела предсезонную подготовку. Мы помним прошлую весну, которую «Спартак» провалил. Хотелось бы, чтобы этой весной было наоборот. Я оптимист по жизни, надеюсь, что «Спартак» даст бой и будет до последнего бороться за топ‑3», – сказал Аленичев.