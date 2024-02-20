«Локомотив» забил 11 голов клубу из ОАЭ

«Локомотив» провел свой восьмой матч на зимних сборах против клуба второго дивизиона ОАЭ «Гульф Юнайтед». Московская команда выиграла с разницей в 10 мячей. Встреча проходила в Дубае.

Товарищеский матч

Локомотив – Гульф Юнайтед – 11:1 (6:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 15; 2:0 – Сарвели, 16; 3:0 – Пиняев, 21; 4:0 – Сарвели, 35; 5:0 – Ненахов, 38; 6:0 – Сарвели, 45; 7:0 – Погостнов, 48; 8:0 – Раков, 60 – с пенальти; 9:0 – Дзюба, 71; 9:1 – Миракл, 79 – с пенальти; 10:1 – Батраков, 81; 11:1 – Радиковский, 83.