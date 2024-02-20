Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Локомотив» забил 11 голов клубу из ОАЭ

    «Локомотив» провел свой восьмой матч на зимних сборах против клуба второго дивизиона ОАЭ «Гульф Юнайтед». Московская команда выиграла с разницей в 10 мячей. Встреча проходила в Дубае.

    Товарищеский матч

    Локомотив – Гульф Юнайтед – 11:1 (6:0)

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 15; 2:0 – Сарвели, 16; 3:0 – Пиняев, 21; 4:0 – Сарвели, 35; 5:0 – Ненахов, 38; 6:0 – Сарвели, 45; 7:0 – Погостнов, 48; 8:0 – Раков, 60 – с пенальти; 9:0 – Дзюба, 71; 9:1 – Миракл, 79 – с пенальти; 10:1 – Батраков, 81; 11:1 – Радиковский, 83.

    Новости по теме
    Семак высказался о несостоявшемся трансфере Тикнизяна 7
    Нигматуллин рассказал о предложениях от «Ювентуса» и «Лацио» по ходу карьеры 1
    Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо» 1
    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SLADE2019
    1708418757
    Лучше двусторонку сыграли бы. Абсолютно левая игра.
    Ответить
    JTherry
    1708422724
    крупный счёт на табло, потому что с расстёгнутым "гульфиком" играли...)
    Ответить
    Паровозов
    1708424896
    Покуражились и молодцы, лучше бы торпедикам столько накидали.
    Ответить
    Vasilys
    1708428127
    В ОАЭ даже второй дивизион есть???
    Ответить
    ...уефан
    1708432907
    ... какой же это товарищеский матч, если вы так не по-товарищески поступили?)...
    Ответить
    гнида тарасовская
    1708437257
    А стыдно за дубинаста ! Стыдобааааааа ))))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+