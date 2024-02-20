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    Артур рассказал, что говорят о «Зените» в Бразилии

    Новичок «Зенита» Артур отметил, что к петербургскому клубу приковано повышенное внимание в Бразилии.

    – До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?

    – Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и «Зенита», и мне бросалось это в глаза.

    – Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?

    «Краснодар» – помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... А, еще «Динамо».

    – Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?

    – Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное.

    • 26-летний нападающий Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
    • Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии, он сыграл за клуб 51 матч в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (14)
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    WE ARE FOR PETER
    1708415809
    О спаме с заминкой сказал)
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    WE ARE FOR PETER
    1708415860
    А то визгу было бы от недоделанных сектантов не упомяни их бразилец))
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    WE ARE FOR PETER
    1708415914
    Предупредили его что о КБ хоть что то сказать надо по традиции)) иначе заплачут)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708416852
    Чемпиона и должны знать во всем мире
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708416939
    Зенит это трамплин в европейские клубы. Срамтак это табуретка в подвал. Гыгыгы
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    Дубина
    1708417238
    Позор блохастому аля-бзяниту!
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    Дубина
    1708417902
    Тебе цыган клошары блохастые не нопели еще о пулуфинале ЛЧ???
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    Suvorov71
    1708426809
    Да, вонь говорят очень, очень вонючая помойка, но есть промквас он платит столько, смазные запросят, а почему не поехать
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    ...уефан
    1708432011
    ...нахера нам та Таити, мы хотим играть в Зените!) И бабки поучать такие, какие в Европе за таких футболистов ни один дурак не заплатит!...
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    raritet
    1708443579
    Еще бы не говорили о команде , практически состоящую из одних бразильцев.
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