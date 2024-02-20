Артур рассказал, что говорят о «Зените» в Бразилии

Новичок «Зенита» Артур отметил, что к петербургскому клубу приковано повышенное внимание в Бразилии.
– До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?
– Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и «Зенита», и мне бросалось это в глаза.
– Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?
– «Краснодар» – помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... А, еще «Динамо».
– Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?
– Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное.
- 26-летний нападающий Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
- Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии, он сыграл за клуб 51 матч в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.