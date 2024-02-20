Кавазашвили оценил возможность совместной игры Бабича и Джикии

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Могут ли Месси и Роналду играть в одной команде? Я уверен, что на футбольном поле они бы сделали все для команды. Они невероятно знаменитые люди с высочайшими игровыми качествами. Как они могут мешать друг другу? Они прекрасно читают ход игры, всегда будут приносить огромную пользу!

И я не сравниваю их с Джикией и Бабичем. Просто говорю, что избавляться от Джикии это не совсем правильно. Когда Дуарте играет на поле, у меня появляются сомнения – правильно ли мы наигрываем этого защитника? Но это вопрос Абаскаля и его тренерского штаба, решать только им. Однако сезон показывает, что защита хромает. Левша, правша – не имеет разницы. Защитники постоянно допускают тактические ошибки.

Надо ли приглашать нового защитника? У меня нет ответа, что какой-то защитник играл бы лучше. Этим должен заниматься тренер, пускай они ищут. Я лишь хочу, чтобы моя любимая команда играла так, как я помню. Надеюсь, что «Спартак» снова будет здорово играть», – сказал Кавазашвили.