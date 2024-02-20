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    • Кавазашвили оценил возможность совместной игры Бабича и Джикии

    Кавазашвили оценил возможность совместной игры Бабича и Джикии

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

    «Могут ли Месси и Роналду играть в одной команде? Я уверен, что на футбольном поле они бы сделали все для команды. Они невероятно знаменитые люди с высочайшими игровыми качествами. Как они могут мешать друг другу? Они прекрасно читают ход игры, всегда будут приносить огромную пользу!

    И я не сравниваю их с Джикией и Бабичем. Просто говорю, что избавляться от Джикии это не совсем правильно. Когда Дуарте играет на поле, у меня появляются сомнения – правильно ли мы наигрываем этого защитника? Но это вопрос Абаскаля и его тренерского штаба, решать только им. Однако сезон показывает, что защита хромает. Левша, правша – не имеет разницы. Защитники постоянно допускают тактические ошибки.

    Надо ли приглашать нового защитника? У меня нет ответа, что какой-то защитник играл бы лучше. Этим должен заниматься тренер, пускай они ищут. Я лишь хочу, чтобы моя любимая команда играла так, как я помню. Надеюсь, что «Спартак» снова будет здорово играть», – сказал Кавазашвили.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.
    • Защитник Срджан Бабич пришел в «Спартак» в августе 2023 года.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 09:21
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708412332
    Два сапога пара. Один европейский неликвид, другой дырища. Гыгыгы
    Ответить
    SLADE2019
    1708418906
    По тому, как ни фига никого не купили в центр обороны, они рано или поздно сыграют. На Дуарте с Черновым в плане стабильности надежды никакой. Так что, не плачьте ветеран.
    Ответить
    NewLife
    1708420412
    Источником полива Спартака дерьмом всегда обнаруживается какая-то букмейкерская помойка))
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1708422983
    Фамилии Бабича и остальных настораживают в плане стабильности. А ещё травмируемость... Джикия ещё сыграет
    Ответить
    zigbert
    1708428976
    Пока перспектив такой совместной игры не видно. Если только Абаскаля вдруг осенит увидев рекомендацию Кавазашвили.
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