Агент Гурцкая раскрыл реакцию тренера «Краснодара» Ивича на уход Ахметова в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, какова была реакция главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на продажу в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова.

«Говорил ли Ивич ещe осенью, что ему нужно усиление? Да, говорил.

Как он отреагировал на уход Ахметова? Он был очень недоволен, особенно из-за ухода в клуб-конкурент.

Если бы он ушeл за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», – сказал Гурцкая.