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    • Агент Гурцкая раскрыл реакцию тренера «Краснодара» Ивича на уход Ахметова в «Зенит»

    Агент Гурцкая раскрыл реакцию тренера «Краснодара» Ивича на уход Ахметова в «Зенит»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, какова была реакция главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на продажу в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова.

    «Говорил ли Ивич ещe осенью, что ему нужно усиление? Да, говорил.

    Как он отреагировал на уход Ахметова? Он был очень недоволен, особенно из-за ухода в клуб-конкурент.

    Если бы он ушeл за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», – сказал Гурцкая.

    • «Зенит» выкупил Ахметова 9 января.
    • Сумма трансфера – 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • Полузащитник заключил с петербуржцами контракт до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    19.02.2024 22:31
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