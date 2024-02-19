Агент Гурцкая раскрыл реакцию тренера «Краснодара» Ивича на уход Ахметова в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, какова была реакция главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на продажу в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова.
«Говорил ли Ивич ещe осенью, что ему нужно усиление? Да, говорил.
Как он отреагировал на уход Ахметова? Он был очень недоволен, особенно из-за ухода в клуб-конкурент.
Если бы он ушeл за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», – сказал Гурцкая.
- «Зенит» выкупил Ахметова 9 января.
- Сумма трансфера – 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- Полузащитник заключил с петербуржцами контракт до 30 июня 2026 года.