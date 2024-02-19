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    • Мбаппе побил рекорд Роналду по числу зарегистрированных товарных знаков

    Мбаппе побил рекорд Роналду по числу зарегистрированных товарных знаков

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает заниматься коммерциализацией своего имени и образа.

    25-летний футболист подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов в качестве товарных знаков на территории ЕС.

    Ранее француз зарегистрировал ряд собственных товарных знаков, включая свои инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).

    У Мбаппе будет семь товарных знаков – он побил рекорд Криштиану Роналду (6). У Лионеля Месси четыре собственных бренда.

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    Источник: AS

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    19.02.2024 20:46
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    Комментарии (3)
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    Таврида
    1708369829
    Надо будет зарегистрировать товарный знак "футбол" и стричь бабки со всяких УЕФА и ФИФА, бггг
    Ответить
    ugc-gaming
    1708395980
    не таких рекордов ждут болельщики
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    BlackMurder
    1708400373
    Писюн не отрос, посмотрим, кто еще раньше из вас карьеру закончит
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