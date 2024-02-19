Мбаппе побил рекорд Роналду по числу зарегистрированных товарных знаков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает заниматься коммерциализацией своего имени и образа.

25-летний футболист подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов в качестве товарных знаков на территории ЕС.

Ранее француз зарегистрировал ряд собственных товарных знаков, включая свои инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).

У Мбаппе будет семь товарных знаков – он побил рекорд Криштиану Роналду (6). У Лионеля Месси четыре собственных бренда.