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    Роша объяснил свою быструю адаптацию в ЦСКА

    Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, за счет чего он быстро освоился в России.

    – До перехода в армейский клуб вы играли в Бразилии, потом в Португалии, где ваша родная языковая среда. Как удалось так быстро освоиться в России и в ЦСКА? Какие человеческие и профессиональные качества помогли сразу же чуть ли не идеально вписаться в армейскую команду?

    – Большую роль сыграл тот факт, что стиль игры ЦСКА идеально для меня подходит. Здесь и тактические моменты, и другие требования к игроку моего амплуа.

    Кроме того, можно сказать, что клуб принял меня с распростертыми объятьями. Все вопросы решались очень оперативно, благодаря чему я мог с первых же дней после приезда в Москву полностью сосредоточиться на футболе и ни на что не отвлекаться.

    Все это помогло мне быстро адаптироваться и провести хороший первый сезон в ЦСКА.

    • 29-летний Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
    • Его купили за 2 миллиона евро у «Портимоненси».
    • Статистика бразильца: 54 матча, 4 гола, 4 ассиста.

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    Источник: Bobsoccer

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    19.02.2024 16:16
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