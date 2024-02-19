Роша объяснил свою быструю адаптацию в ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, за счет чего он быстро освоился в России.

– До перехода в армейский клуб вы играли в Бразилии, потом в Португалии, где ваша родная языковая среда. Как удалось так быстро освоиться в России и в ЦСКА? Какие человеческие и профессиональные качества помогли сразу же чуть ли не идеально вписаться в армейскую команду?

– Большую роль сыграл тот факт, что стиль игры ЦСКА идеально для меня подходит. Здесь и тактические моменты, и другие требования к игроку моего амплуа.

Кроме того, можно сказать, что клуб принял меня с распростертыми объятьями. Все вопросы решались очень оперативно, благодаря чему я мог с первых же дней после приезда в Москву полностью сосредоточиться на футболе и ни на что не отвлекаться.

Все это помогло мне быстро адаптироваться и провести хороший первый сезон в ЦСКА.