«Реал» снизил подписной бонус для Мбаппе

«Реал» договорился о снижении подписного бонуса для нападающего Килиана Мбаппе, который стороны согласовали в 2022 году. По данным Marca, речь шла о 130 миллионах евро, но теперь он будет немного уменьшен.
Таким образом, ежегодные траты «Реала» на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро.
- Ранее Marca сообщила, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.
- Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала». Без учета бонусов он будет получать от 15 до 20 миллионов евро в год после уплаты налогов.
- В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 32 гола в 31 матче за «ПСЖ».