«Реал» снизил подписной бонус для Мбаппе

«Реал» договорился о снижении подписного бонуса для нападающего Килиана Мбаппе, который стороны согласовали в 2022 году. По данным Marca, речь шла о 130 миллионах евро, но теперь он будет немного уменьшен.

Таким образом, ежегодные траты «Реала» на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро.