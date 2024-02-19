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    «Реал» снизил подписной бонус для Мбаппе

    «Реал» договорился о снижении подписного бонуса для нападающего Килиана Мбаппе, который стороны согласовали в 2022 году. По данным Marca, речь шла о 130 миллионах евро, но теперь он будет немного уменьшен.

    Таким образом, ежегодные траты «Реала» на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро.

    • Ранее Marca сообщила, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.
    • Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала». Без учета бонусов он будет получать от 15 до 20 миллионов евро в год после уплаты налогов.
    • В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 32 гола в 31 матче за «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    19.02.2024 12:51
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