Агент Сафонов объяснил, почему «Краснодар» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» до конца

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Краснодар» сможет бороться с «Зенитом» за звание чемпиона России до финиша сезона.

– Опасается ли «Зенит» «Краснодара»? Не сомневаюсь. Но самый первый тур после перерыва многие вопросы решит. «Зенит» ведь встречается со «Спартаком». Для петербуржцев это определяющий матч, очки терять нельзя. Если хотят продолжать погоню за «Краснодаром».

– Для краснодарцев в межсезонье, как понимаю, на первом месте стояла задача сохранить текущий состав, с учетом того, что они особо не могут финансово разгуляться?

– Они взяли хорошего опорника – колумбийца Кастаньо. Серьезный игрок повыше уровнем, чем любой наш. И потом Сперцяна сохранили – это тоже для них было важно. Вот меня спрашивают: какой самый сильный трансфер «Динамо»? Отвечаю: «То, что они Тюкавина сохранили». У него длинный контракт, до 2028 года.

– «Краснодар» с одним новичком способен навязать борьбу многочисленному бразильскому легиону «Зенита» до самого финиша?

– Сто процентов он будет бороться до конца, потому что у команды больше такого шанса может и не быть. Хотелось, конечно, чтобы и Галицкий что-то выиграл – он столько вкладывает в футбол. Причем у него частный клуб, а мои симпатии всегда на стороне тех, кто содержит команду за свои деньги.