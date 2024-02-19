⚡ Мбаппе подписал контракт с «Реалом» (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. По данным Marca, форвард заключил соглашение с мадридцами еще две недели назад.

По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.

Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала». Он будет получать от 15 до 20 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, для игрока предусмотрены бонусы.

Последние два года нападающий зарабатывает в «ПСЖ» 32 миллиона евро за сезон.