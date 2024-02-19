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    ⚡ Мбаппе подписал контракт с «Реалом» (Marca)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. По данным Marca, форвард заключил соглашение с мадридцами еще две недели назад.

    По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.

    Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала». Он будет получать от 15 до 20 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, для игрока предусмотрены бонусы.

    Последние два года нападающий зарабатывает в «ПСЖ» 32 миллиона евро за сезон.

    • 15 февраля стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 32 гола в 31 матче за «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    19.02.2024 10:52
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1708332123
    Сегодня вроде не ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ, что бы печатать такие утки!
    Ответить
    Romeo 123
    1708346694
    Не ужто вот это мбомпо согласилаось?
    Ответить
    САНЁК17
    1708350165
    Черепашка в клетке
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