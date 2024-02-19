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    • Агент Сафонов объяснил, почему «Зенит» не смог получить Тикнизяна, Скопинцева и Тюкавина

    Агент Сафонов объяснил, почему «Зенит» не смог получить Тикнизяна, Скопинцева и Тюкавина

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о несостоявшихся трансферах в «Зенит» Наира Тикнизяна из «Локомотива», Дмитрия Скопинцева и Константина Тюкавина из «Динамо».

    – То, что Тикнизян и Скопинцев отказались переходить на место Кругового, правильный шаг с их стороны?

    – Скопинцев – основной игрок московского «Динамо». Какой смысл ему переходить c первого на второе? Тем более что он уже был в «Зените».

    – Да, начинал, как и Тикнизян в свое время.

    – Наир – питерский парень. Но у него и в «Локомотиве» все хорошо, хочет человек оттуда уехать в Европу, допустим. Каждый футболист сам все взвешивает, у каждого есть свой агент, помощник, который советует. Поэтому не совсем корректно обсуждать, что кем двигало и прочее.

    Когда мне начинают рассказывать, что тот же Тюкавин мог получать в «Зените» больше, а выбрал «Динамо»… Да, пожалуйста! Обслуживающий персонал. Константин мне сказал: «При более-менее равных условиях, если мне пойдут навстречу, хотел бы остаться в «Динамо». В этом клубе с пяти лет». Соответственно так ситуацию и решал. Последнее слово всегда за игроком.

    • 26-летний Скопинцев провел за «Динамо» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол, сделал 3 передачи.
    • 21-летний Тюкавин сыграл в текущем сезоне в 23 встречах за бело-голубых, забил 9 мячей, отдал 4 голевые передачи.
    • 24-летний Тикнизян принял участие в 23 матчах «Локомотива» в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.02.2024 09:46
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1708332906
    Вот и посыпалась стратегия Зенита. Сейчас если деньги закончатся, вообще в их сторону не будут смотреть. Столько российских талантов на скамейке загнулось.
    Ответить
    paracetamol
    1708334276
    Агент Сафонов объяснил: Эти трое не доросли еще до Зенита!
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1708335744
    А что им делать в Европе,если они боятся конкуренции в зените
    Ответить
    PAREVG.
    1708359673
    Логично.
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