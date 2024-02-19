Агент Сафонов объяснил, почему «Зенит» не смог получить Тикнизяна, Скопинцева и Тюкавина

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о несостоявшихся трансферах в «Зенит» Наира Тикнизяна из «Локомотива», Дмитрия Скопинцева и Константина Тюкавина из «Динамо».

– То, что Тикнизян и Скопинцев отказались переходить на место Кругового, правильный шаг с их стороны?

– Скопинцев – основной игрок московского «Динамо». Какой смысл ему переходить c первого на второе? Тем более что он уже был в «Зените».

– Да, начинал, как и Тикнизян в свое время.

– Наир – питерский парень. Но у него и в «Локомотиве» все хорошо, хочет человек оттуда уехать в Европу, допустим. Каждый футболист сам все взвешивает, у каждого есть свой агент, помощник, который советует. Поэтому не совсем корректно обсуждать, что кем двигало и прочее.

Когда мне начинают рассказывать, что тот же Тюкавин мог получать в «Зените» больше, а выбрал «Динамо»… Да, пожалуйста! Обслуживающий персонал. Константин мне сказал: «При более-менее равных условиях, если мне пойдут навстречу, хотел бы остаться в «Динамо». В этом клубе с пяти лет». Соответственно так ситуацию и решал. Последнее слово всегда за игроком.