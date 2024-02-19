Елагин — о Захаряне: «Безумно тяжело попасть из тепличных условий нашего футбола в Ла Лигу»

Комментатор Александр Елагин высказался о выступлениях россиянина Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

– Вы его считаете большим талантом? Или мы его все-таки где-то переоценили и превознесли?

– Да кто вам сейчас ответит на этот вопрос? Тем более основываясь на играх в РПЛ. Как определить, кто талант, а кто – не очень?

– Например, сейчас Тюкавина называют большим талантом.

– А Захаряна разве не называли? Из каждого утюга неслось: какая звездочка растет, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и еще куда-то. Парень поехал в Испанию, провел в чемпионате 17 матчей, и понеслось: да он в полном дерьме...

Ребят, ну так тоже нельзя. Сначала талантом называем, а что теперь? Дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, все зависит исключительно от него самого.

Безумно тяжело попасть из тепличных условий нашего футбола, где он был обласкан, в Ла Лигу. Здесь Захарян уже в 19 лет был при деньгах, купался в лучах славы. А сейчас оказался в абсолютно другом мире. Там, извините, нет места для сантиментов. Жестокая реальность.

И не важно, сколько лет. 20 или 25. Если ты приезжаешь в другой чемпионат пахать, то ничего от тебя не денется. Если ты талантлив, а он талант, раз его позвали в такой клуб, то нужно прикладывать максимум усилий для прогресса.

– Это так. Но сколько времени Захаряну дадут на адаптацию?

– Все зависит от самого Захаряна. Он получил сумасшедший шанс. Если будет плевать в потолок, то пусть возвращается и сидит здесь. Какие проблемы? Но если хочет быть, как Головин, надо пахать, пахать и еще раз пахать.

Тренер себе не враг, будет выпускать того игрока, который великолепно подготовлен. А Захарян уже сделал большое дело. Он уже играет! 17 матчей в чемпионате Испании в 20 лет. Разве мало? В баскском клубе играть непросто. Так что он уже это может занести себе в актив. А вы хотели, чтобы он сразу засверкал, как Месси?!