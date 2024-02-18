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    • Наумов рассказал, как Смородская экономила в «Локо» на стиральном порошке

    Наумов рассказал, как Смородская экономила в «Локо» на стиральном порошке

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, к каким способам экономии прибегала Ольга Смородская.

    • Смородская была президентом клуба в 2010-2016 годах.
    • При ней «Локо» выиграл Кубок России.
    • Сейчас 67-летняя Смородская официально нигде не работает.

    «У Смородской было так, что она заходила в прачечную, где очень много стирки на 650 человек, включая школу. Спрашивала: «Какой порошок используете?». Узнала, что импортный, и запретила. Говорила, надо использовать только российский порошок, потому что он дешевле в два раза, надо экономить.

    Хорошо, заменила она порошок, сократила уборщиц, но что она за счeт этого сэкономила? Это же одна минута зарплаты футболиста! Потом идeт и покупает двух престарелых игроков за 30 миллионов евро. Это же глупости! Но что с этим можно было поделать, если это такая женщина. Вот и играли в защите поуже, а в атаке – пошире», – сказал Наумов.

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    Источник: Legalbet

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    18.02.2024 18:45
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1708272264
    просто она мыслила как практичная женщина.
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    АлексМак
    1708284113
    на своих подштанниках использовала, посчитала, что практично,- смердит не сильно.))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1708288917
    Наумов какой то педигрипал!
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