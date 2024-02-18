Наумов рассказал, как Смородская экономила в «Локо» на стиральном порошке

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, к каким способам экономии прибегала Ольга Смородская.

Смородская была президентом клуба в 2010-2016 годах.

При ней «Локо» выиграл Кубок России.

Сейчас 67-летняя Смородская официально нигде не работает.

«У Смородской было так, что она заходила в прачечную, где очень много стирки на 650 человек, включая школу. Спрашивала: «Какой порошок используете?». Узнала, что импортный, и запретила. Говорила, надо использовать только российский порошок, потому что он дешевле в два раза, надо экономить.

Хорошо, заменила она порошок, сократила уборщиц, но что она за счeт этого сэкономила? Это же одна минута зарплаты футболиста! Потом идeт и покупает двух престарелых игроков за 30 миллионов евро. Это же глупости! Но что с этим можно было поделать, если это такая женщина. Вот и играли в защите поуже, а в атаке – пошире», – сказал Наумов.