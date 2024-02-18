Дзагоев поделился впечатлениями от стажировки в «Крыльях Советов»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев завершил тренерскую стажировку в «Крыльях Советов» и оценил ее итоги.

«Стажировка прошла супер! Съездил очень продуктивно, многое для себя понял, почерпнул. Участия в тренировочном процессе я не принимал, смотрел со стороны. В основном мы наблюдали и обсуждали какие-то моменты с Сергеем Корниленко, помощником Игоря Витальевича Осинькина и спортивным директором «Крыльев». Мы с Витальичем много работали вместе. Многие его упражнения я и так знал, но что-то со временем он подкорректировал.

Если ты играл в футбол и понимаешь его, это еще ни о чем не говорит. Футболист не может моментально стать тренером. Я понимал, что тренерская работа – это совсем другое, но не думал, что это настолько тяжело. Особенно работа главного тренера. Например, матч вечером, потом ещe собрание на 1,5 часа, потом Игорь Витальевич сразу идeт смотреть игру. Сказал, что нужно придумать упражнение для следующей тренировки, которое позволит улучшить моменты, которые ему не понравились в игре.

Главное – я прочувствовал эту разницу в работе футболиста и тренера. Тренерская работа тяжелая, кропотливая, времени больше ни на что нет. Осинькин обращает внимание на каждую мелочь, и это правильно – футбол состоит из мелочей. Все это дает общий результат», – сказал Дзагоев.