Жирков – об обучении на тренера: «По 3 дня сидеть с 8 утра до 5 вечера – так себе занятие»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о ходе обучения на тренерскую лицензию.

«Когда был футболистом, смотрел на тренеров, думал, что они ничего не делают. Сейчас понимаю, что это тяжело, был не прав. Первое время было так, что на следующий день не хотел идти, но учеба платная, если заплатил деньги, то нужно доучиться. Пока себя не вижу главным тренером. У нас уже прошло три семестра, по три дня сидеть с 8 утра до 17 – так себе занятие.

Там, как в школе, институте, все на тебя смотрят, ты должен что-то рассказать, очень тяжело. Я остальных студентов знаю, все поигравшие, так что с коллективом нормально. Сергей Овчинников – хороший преподаватель, все молодцы, судьи приходили, которые работали на наших матчах, тренеры, которые сейчас работают, все, с кем раньше играл. Было приятно встретиться со старыми друзьями», – сказал Жирков.