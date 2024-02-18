Модрич зол на «Реал» – он считает, что стал запасным не по игровым причинам

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не планирует продлевать истекающий летом контракт.

По мнению игрока, он перестал быть основным не из-за своей игры, а из-за стратегической ставки «Реала» на молодых футболистов.

Модрич считает, что «Реал» нарушил обещание, данное перед продлением контракта в 2023 году. Хорвату обещали игровое время в случае отсутствия травм. Футболист зол на клуб, в котором планировал завершить карьеру.