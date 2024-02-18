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    • Модрич зол на «Реал» – он считает, что стал запасным не по игровым причинам

    Модрич зол на «Реал» – он считает, что стал запасным не по игровым причинам

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич не планирует продлевать истекающий летом контракт.

    По мнению игрока, он перестал быть основным не из-за своей игры, а из-за стратегической ставки «Реала» на молодых футболистов.

    Модрич считает, что «Реал» нарушил обещание, данное перед продлением контракта в 2023 году. Хорвату обещали игровое время в случае отсутствия травм. Футболист зол на клуб, в котором планировал завершить карьеру.

    • 38-летний Модрич летом станет свободным агентом.
    • Он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом».
    • Игрок стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: Relevo

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    18.02.2024 14:12
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1708255656
    ... Глушакову тоже 38 и 10 млн. евро за него не дают)...
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    Suvorov71
    1708263213
    Очень хороший игрок, но годы и стратегия клуба, хотя хорош
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    САНЁК17
    1708280650
    Успокойся старина ты свои время отиграл как лучший из лучших,теперь время следить за молодыми игроками!
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