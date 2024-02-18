Стогниенко высмеял решение Мбаппе о переходе в «Реал»

Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на решение Килиана Мбаппе сменить летом «ПСЖ» на «Реал».
- Об этом игрок сообщил команде.
- То же самое в своем клубе сделал президент «Реала» Флорентино Перес.
- «Реал» уже несколько лет пытается подписать Мбаппе.
«Уведомил клуб, что уходит летом. В общем, раз уже в 20-й совершенно точно уходит. Но теперь абсолютно точно уходит. Примерно раз в пятый абсолютно точно уходит. Скорее всего, уйдет на этот раз. А может, и нет.
По радио сообщили:
«Сегодня утром температура в Москве достигла двадцати восьми градусов. За последние двести лет столь высокая майская температура наблюдалась единственный раз. В прошлом году» (Сергей Довлатов, «Соло на Ундервуде»)» – привел аналогию Стогниенко.