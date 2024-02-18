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    Стогниенко высмеял решение Мбаппе о переходе в «Реал»

    Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на решение Килиана Мбаппе сменить летом «ПСЖ» на «Реал».

    • Об этом игрок сообщил команде.
    • То же самое в своем клубе сделал президент «Реала» Флорентино Перес.
    • «Реал» уже несколько лет пытается подписать Мбаппе.

    «Уведомил клуб, что уходит летом. В общем, раз уже в 20-й совершенно точно уходит. Но теперь абсолютно точно уходит. Примерно раз в пятый абсолютно точно уходит. Скорее всего, уйдет на этот раз. А может, и нет.

    По радио сообщили:

    «Сегодня утром температура в Москве достигла двадцати восьми градусов. За последние двести лет столь высокая майская температура наблюдалась единственный раз. В прошлом году» (Сергей Довлатов, «Соло на Ундервуде»)» – привел аналогию Стогниенко.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко

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    18.02.2024 08:54
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    Комментарии (1)
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    Ну если изучить ленту бомбардира за последние годы, то Мбаппе точно переходит в Реал уже не в 20й, а в 1020й раз.
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