Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на решение Килиана Мбаппе сменить летом «ПСЖ» на «Реал».

Об этом игрок сообщил команде.

То же самое в своем клубе сделал президент «Реала» Флорентино Перес.

«Реал» уже несколько лет пытается подписать Мбаппе.

«Уведомил клуб, что уходит летом. В общем, раз уже в 20-й совершенно точно уходит. Но теперь абсолютно точно уходит. Примерно раз в пятый абсолютно точно уходит. Скорее всего, уйдет на этот раз. А может, и нет.

По радио сообщили:

«Сегодня утром температура в Москве достигла двадцати восьми градусов. За последние двести лет столь высокая майская температура наблюдалась единственный раз. В прошлом году» (Сергей Довлатов, «Соло на Ундервуде»)» – привел аналогию Стогниенко.