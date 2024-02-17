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    • «Я водитель»: Жирков рассказал, чем занимается по окончании карьеры

    «Я водитель»: Жирков рассказал, чем занимается по окончании карьеры

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, чем занимается после карьеры.

    «Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома.

    Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель», – сказал Жирков.

    • Спортсмен закончил карьеру в 2023 году.
    • Больше всего матчей в карьере Жирков провел за ЦСКА (2004-2009 годы).
    • Игрок брал с командой Кубок УЕФА.

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    Источник: ТАСС

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    17.02.2024 22:20
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    Комментарии (18)
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    qwertyйцукен
    1708197992
    С миллионами веселее сидеть дома и быть водителем.))) Только в "Зените" он получал 2,4 миллиона евро в год.
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    Красногвардейчик
    1708200201
    Я бы его выгнал, пусть детей в Питер возит на тренировки
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    DOCTOR PENALTY
    1708202006
    Тагил рулит. )
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    VVM1964
    1708202491
    Да ладно - не прибедняйся ... - "водитель" ... Водитель это - "бьюсь как рыба, а денег не надыбал..." ))) Получаешь удовольствие от жизни - вот это правда и не хрен стесняться ... Не украл, заработал - можешь себе позволить и отдохнуть, расслабиться !)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708225828
    Ответил немного с юмором,чё налетели то на парня
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    СПОРТ 21 века
    1708262257
    Хороший футболист. Страна должна ему сказать спасибо! За тот же Кубок УЕФА, например. Вообще всё что российский футбол (подчеркну российский, а не советский) выиграл фактически везде был к этому причастен Жирков. Так что амплуа, так сказать, семейного водителя он сейчас себе может позволить
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    ...уефан
    1708270826
    ...всем он был неплох. Только незабивной был, хотя позиции на которых он играл и игровые моменты позволяли это делать...
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    Павел-Сапожников-vkontakt
    1708290473
    Человек играл, теперь отдыхает, детьми занимается, что в этом плохого, я по хорошему завидую!
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