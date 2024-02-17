«Я водитель»: Жирков рассказал, чем занимается по окончании карьеры

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, чем занимается после карьеры.

«Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома.

Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель», – сказал Жирков.

Спортсмен закончил карьеру в 2023 году.

Больше всего матчей в карьере Жирков провел за ЦСКА (2004-2009 годы).

Игрок брал с командой Кубок УЕФА.

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