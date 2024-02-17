Стало известно будущее брата Мбаппе в «ПСЖ»

Этан Мбаппе, младший брат нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, останется в парижском клубе, несмотря на летний уход своего родственника.

Журналист Абделла Боулма утверждает, что 17-летний футболист уже ведет переговоры о продлении контракта, истекающего в июне.

Сам Этан также высказался о будущем в ходе разговора с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике.

Испанский специалист, узнав о решении Килиана покинуть клуб, спросил у Мбаппе-младшего: «И ты собираешься уйти?»

Итан ответил с улыбкой: «Нет, я остаюсь в «ПСЖ».