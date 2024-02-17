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    Стало известно будущее брата Мбаппе в «ПСЖ»

    Этан Мбаппе, младший брат нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, останется в парижском клубе, несмотря на летний уход своего родственника.

    Журналист Абделла Боулма утверждает, что 17-летний футболист уже ведет переговоры о продлении контракта, истекающего в июне.

    Сам Этан также высказался о будущем в ходе разговора с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике.

    Испанский специалист, узнав о решении Килиана покинуть клуб, спросил у Мбаппе-младшего: «И ты собираешься уйти?»

    Итан ответил с улыбкой: «Нет, я остаюсь в «ПСЖ».

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    Источник: PSG Report

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    17.02.2024 12:56
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1708170443
    Будущее младшего брата Мбаппе - СВЕТЛОЕ. )))
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    Марк Аврелий!
    1708174254
    3,14здец нам. Начинается новый мыльный сериал про брата Мбаппе.
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