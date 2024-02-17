Хави прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Килиан Мбаппе, скорее всего, станет игроком «Реала» предстоящим летом.

«Мне нечего сказать. Пока известно только, что он покидает «ПСЖ».

Мы сконцентрированы на другом. «Барселона» должна достойно завершить сезон, сократить отставание от лидера в Ла Лиге и хорошо выступить в Лиге чемпионов», – заявил Хави.