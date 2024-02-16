Баринов попросил отменить пенальти в пользу «Локомотива» в матче с «Алтын Асыр»

«Локомотив» в товарищеском матче победил туркменистанский «Алтын Асыр» (2:0).

По ходу матча капитан москвичей Дмитрий Баринов упал в штрафной соперника, за что арбитр назначил пенальти. Однако россиянин указал, что 11-метрового быть не должно. Судья принял признание.

«В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул «точку». Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно. Не считаю, что сделал что-то особенное. Хотя, признаюсь, подобный случай – первый в моей карьере», – сказал Баринов.