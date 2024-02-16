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    • Баринов попросил отменить пенальти в пользу «Локомотива» в матче с «Алтын Асыр»

    Баринов попросил отменить пенальти в пользу «Локомотива» в матче с «Алтын Асыр»

    «Локомотив» в товарищеском матче победил туркменистанский «Алтын Асыр» (2:0).

    По ходу матча капитан москвичей Дмитрий Баринов упал в штрафной соперника, за что арбитр назначил пенальти. Однако россиянин указал, что 11-метрового быть не должно. Судья принял признание.

    «В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул «точку». Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно. Не считаю, что сделал что-то особенное. Хотя, признаюсь, подобный случай – первый в моей карьере», – сказал Баринов.

    • Матч прошел в ОАЭ.
    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Команда идет в РПЛ 4-й.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    16.02.2024 21:25
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1708109433
    ...а в чемпионате так, слабо?)...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708147679
    В чемпионате РПЛ, в этом эпизоде,лежал бы до тех пор,пока носилки не принесли
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