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    Мбаппе выполнил требования «Реала» для перехода в команду

    Нападающий Килиан Мбаппе понял, чего хочет от него «Реал», и уже сообщил, что хочет играть только за мадридский клуб.

    Руководство «сливочных» рассчитывало, что француз сделает такой шаг, а не будет только давать обещания, как в 2022 году. Теперь, по данным Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к «Реалу».

    Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».

    Теперь сторонам предстоит сделать еще несколько шагов, чтобы окончательно зафиксировать переход игрока в «Реал» летом.

    • 15 февраля стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    16.02.2024 15:57
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    Комментарии (1)
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    portero
    1708089851
    Вмешается мама и переговоры с Реалом умрут....
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