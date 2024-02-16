Мбаппе выполнил требования «Реала» для перехода в команду

Нападающий Килиан Мбаппе понял, чего хочет от него «Реал», и уже сообщил, что хочет играть только за мадридский клуб.

Руководство «сливочных» рассчитывало, что француз сделает такой шаг, а не будет только давать обещания, как в 2022 году. Теперь, по данным Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к «Реалу».

Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».

Теперь сторонам предстоит сделать еще несколько шагов, чтобы окончательно зафиксировать переход игрока в «Реал» летом.