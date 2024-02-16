Мбаппе выполнил требования «Реала» для перехода в команду

Нападающий Килиан Мбаппе понял, чего хочет от него «Реал», и уже сообщил, что хочет играть только за мадридский клуб.
Руководство «сливочных» рассчитывало, что француз сделает такой шаг, а не будет только давать обещания, как в 2022 году. Теперь, по данным Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к «Реалу».
Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».
Теперь сторонам предстоит сделать еще несколько шагов, чтобы окончательно зафиксировать переход игрока в «Реал» летом.
- 15 февраля стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом на правах свободного агента.
- В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ».