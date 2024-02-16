Зе Турбо оценил в процентах вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает, что у «Зенита» есть шансы одержать победу в Лиге чемпионов.
– «Зенит» смог бы бороться за победу в Лиге чемпионов? Или у российских клубов нет шансов выиграть этот трофей?
– У «Зенита» хороший подбор игроков, и у каждой команды, кто попадает в этот турнир, есть шансы на победу. Надо понимать, что в Лиге чемпионов много команд, у которых состав дороже, чем у «Зенита», но в футболе все возможно – это не математика, где один плюс один равно два.
– Сколько процентов, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов?
– Семь процентов – вероятность, что они выиграют этот трофей.
- Лучшим результатом для российских клубов в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал. Это удавалось «Спартаку» в сезоне-1995/96 и ЦСКА в сезоне-2009/10.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.