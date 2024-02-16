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    • Зе Турбо оценил в процентах вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов

    Зе Турбо оценил в процентах вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов

    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает, что у «Зенита» есть шансы одержать победу в Лиге чемпионов.

    «Зенит» смог бы бороться за победу в Лиге чемпионов? Или у российских клубов нет шансов выиграть этот трофей?

    – У «Зенита» хороший подбор игроков, и у каждой команды, кто попадает в этот турнир, есть шансы на победу. Надо понимать, что в Лиге чемпионов много команд, у которых состав дороже, чем у «Зенита», но в футболе все возможно – это не математика, где один плюс один равно два.

    – Сколько процентов, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов?

    – Семь процентов – вероятность, что они выиграют этот трофей.

    • Лучшим результатом для российских клубов в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал. Это удавалось «Спартаку» в сезоне-1995/96 и ЦСКА в сезоне-2009/10.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 14:44
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1708086378
    Семь процентов – вероятность, что они выиграют этот трофей? Вот так игрока приобрел себе НН!! Вероятность в одну сотую процента, что Зенит в ближайшие 1000 лет выиграет ЛЧ! Не больше...)))
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    шахта Заполярная
    1708087103
    При переводе была ошибка, Турбо сказал, что семь процентов дает на выход немытых из группы
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    portero
    1708090588
    Зениту с Семаком... это комплимент!!!! Нет у наших клубов и одного процента... .
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    subbotaspartak
    1708091187
    чё он в футболе делает с такими математическими способностями
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    СпорЦмен
    1708097038
    А почему про срамтак не спросили? Можно было бы поржать!
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