Зе Турбо оценил в процентах вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает, что у «Зенита» есть шансы одержать победу в Лиге чемпионов.

– «Зенит» смог бы бороться за победу в Лиге чемпионов? Или у российских клубов нет шансов выиграть этот трофей?

– У «Зенита» хороший подбор игроков, и у каждой команды, кто попадает в этот турнир, есть шансы на победу. Надо понимать, что в Лиге чемпионов много команд, у которых состав дороже, чем у «Зенита», но в футболе все возможно – это не математика, где один плюс один равно два.

– Сколько процентов, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов?

– Семь процентов – вероятность, что они выиграют этот трофей.