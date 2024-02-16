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    Названы условия, которые «Реал» поставил перед Мбаппе

    В ближайшие дни нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен публично объявить об уходе из команды. Как только он это сделает, «Реал» предложит ему подписать контракт. По данным Marca, Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Форвард уже проинформирован о них, но подписей под документами еще нет.

    В ходе встреч руководителей мадридцев по поводу возможного трансфера Мбаппе обсуждалось, как важно сохранить атмосферу в раздевалке и не нарушить финансовую стабильность клуба. В связи с этим игроку не будут предлагать условий, которые могли бы поставить ситуацию в «Реале» под угрозу.

    Вероятно, клуб предложит Мбаппе контракт с зарплатой около 30 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус, как и все игроки, приходившие в мадридскую команду бесплатно.

    Мбаппе должен будет подтвердить, что понимает: в «Реале» он не будет выше остальных и ему придется делить роль лидера с теми, кто уже проявил себя в команде.

    • 15 февраля стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    16.02.2024 13:00
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1708087775
    На такие условия Мбаппень не согласится. Он пуп земли и Реал нужно отдать ему в услужение!!!...)))
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