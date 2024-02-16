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    • Зе Турбо: «В РПЛ мне нравится один старый нападающий — Артем Дзюба»

    Зе Турбо: «В РПЛ мне нравится один старый нападающий — Артем Дзюба»

    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал, что смотрел обзор игр 35-летнего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и пытался взять что-то из его стиля.

    – Есть ли нападающий в РПЛ, который сильнее вас?

    – Мне нравится один старый нападающий... Как же его зовут... Точно, Артем Дзюба! Нравится, как он ведет борьбу, как он идет до конца, не боясь ничего.

    Я бы хотел это улучшить в себе. Считаю, что у меня есть мастерство и я могу совершенствоваться дальше. В голове держу мысль, что должен быть лучшим.

    К сожалению, жизнь так сложилась, что я только сейчас начал играть в РПЛ – на таком высоком уровне, но это все дело времени. Мне надо улучшать личную статистику. Я знаю, что добьюсь успеха.

    – Пока только Дзюба сильнее вас?

    – Я понимаю, что он сильный нападающий, смотрел обзор его игр, пытался взять что-то из его стиля игры. Я хочу быть собой, а не Дзюбой.

    • Зе Турбо провел в нынешнем сезоне 17 матчей за «Пари НН», забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • В январе он выступал за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки, где забил 1 мяч в 3 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 11:33
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Pooodle
    1708077477
    Зе Турбо! Гыгыгы!
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    шахта Заполярная
    1708087310
    Азмуну тоже нравился
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