Зе Турбо: «В РПЛ мне нравится один старый нападающий — Артем Дзюба»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал, что смотрел обзор игр 35-летнего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и пытался взять что-то из его стиля.

– Есть ли нападающий в РПЛ, который сильнее вас?

– Мне нравится один старый нападающий... Как же его зовут... Точно, Артем Дзюба! Нравится, как он ведет борьбу, как он идет до конца, не боясь ничего.

Я бы хотел это улучшить в себе. Считаю, что у меня есть мастерство и я могу совершенствоваться дальше. В голове держу мысль, что должен быть лучшим.

К сожалению, жизнь так сложилась, что я только сейчас начал играть в РПЛ – на таком высоком уровне, но это все дело времени. Мне надо улучшать личную статистику. Я знаю, что добьюсь успеха.

– Пока только Дзюба сильнее вас?

– Я понимаю, что он сильный нападающий, смотрел обзор его игр, пытался взять что-то из его стиля игры. Я хочу быть собой, а не Дзюбой.