Названы предварительные условия контракта Мбаппе с «Реалом»

Нападающий Килиан Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал» будет зарабатывать в новой команде не больше, чем полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус Жуниор. Журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV сказал также, что срок контракта игрока с испанским клубом составит 5-6 лет, а подписной бонус не превысит 50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи об уходе из клуба летом на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету 25-летнего Мбаппе 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за клуб.