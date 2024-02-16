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    • Названы предварительные условия контракта Мбаппе с «Реалом»

    Названы предварительные условия контракта Мбаппе с «Реалом»

    Нападающий Килиан Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал» будет зарабатывать в новой команде не больше, чем полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус Жуниор. Журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV сказал также, что срок контракта игрока с испанским клубом составит 5-6 лет, а подписной бонус не превысит 50 миллионов евро.

    • Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи об уходе из клуба летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне на счету 25-летнего Мбаппе 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за клуб.

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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    16.02.2024 09:37
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    Комментарии (1)
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    MrAzrail1983--google
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    Какая же тут ******** система комментариев, просто ****** (******** три раза один и тот же комментарий опубликовать) в итоге с огромным удовольствием посылаю разрабов сайта на огромна половой ***
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