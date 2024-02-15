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    Моуринью рассказал, почему Роналду не любил замены

    Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о совместной работе с Криштиану Роналду в «Реале».

    «Когда у тебя есть такие парни, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой.

    Представьте, играем с «Леванте», побеждаем 5:0, я говорю Криштиану: «Расслабься и отдохни». А он отвечает: «Нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!», – рассказал Моуринью.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
    • Под руководством Моуринью он играл с 2010 по 2013 год.
    • Вместе португальцы взяли все внутренние трофеи в Испании, а в Лиге чемпионов трижды вылетали на стадии 1/2 финала.

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    Источник: Goal

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    15.02.2024 23:57
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    Комментарии (1)
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    Pooodle
    1708067078
    Это Спартак ему не попадался. Визгов было бы много на Бернабеу
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