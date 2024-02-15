Моуринью рассказал, почему Роналду не любил замены

Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о совместной работе с Криштиану Роналду в «Реале».

«Когда у тебя есть такие парни, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой.

Представьте, играем с «Леванте», побеждаем 5:0, я говорю Криштиану: «Расслабься и отдохни». А он отвечает: «Нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!», – рассказал Моуринью.