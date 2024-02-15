ЦСКА привлек к тренировкам с основой 19-летнего иранца

Амирхоссейн Риванди получил разрешение участвовать в тренировочном процессе главной команды ЦСКА.

19-летний иранец сыграл за молодежку ЦСКА против «Спартака» и хорошо проявил себя.

«Ранее сегодня мы сообщали о двух иранцах, проходящих просмотр в «молодежке» в рамках проекта Red-Blue Future и взаимодействия с иранской академией. Обновляем информацию: теперь иранец Амирхоссейн Риванди получит шансы в основной команде.

Сегодня 19-летний футболист сыграл два матча за «молодежку» против «Спартака», в которых отметился голевой передачей, а также заработанным пенальти и впечатлил тренерский штаб главной команды, поэтому ближайшую неделю должен провести в основе.

Помимо двух иранцев в молодежке проходят просмотр еще несколько ребят. Если они также себя зарекомендуют, то мы обязательно добавим деталей и расскажем о них подробнее.

Пока же лишь запутаем друг друга новыми экзотическими фамилиями», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.