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    ЦСКА привлек к тренировкам с основой 19-летнего иранца

    Амирхоссейн Риванди получил разрешение участвовать в тренировочном процессе главной команды ЦСКА.

    19-летний иранец сыграл за молодежку ЦСКА против «Спартака» и хорошо проявил себя.

    «Ранее сегодня мы сообщали о двух иранцах, проходящих просмотр в «молодежке» в рамках проекта Red-Blue Future и взаимодействия с иранской академией. Обновляем информацию: теперь иранец Амирхоссейн Риванди получит шансы в основной команде.

    Сегодня 19-летний футболист сыграл два матча за «молодежку» против «Спартака», в которых отметился голевой передачей, а также заработанным пенальти и впечатлил тренерский штаб главной команды, поэтому ближайшую неделю должен провести в основе.

    Помимо двух иранцев в молодежке проходят просмотр еще несколько ребят. Если они также себя зарекомендуют, то мы обязательно добавим деталей и расскажем о них подробнее.

    Пока же лишь запутаем друг друга новыми экзотическими фамилиями», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    15.02.2024 23:14
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