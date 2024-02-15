Канчельскис усомнился во влиятельности Дюкова: «Сейчас – ноль, ничего нового»

Андрей Канчельскис не включил президента РФС Александра Дюкова в число самых влиятельных людей российского футбола.

«Самые влиятельные люди российского футбола – Сергей Галицкий, Вячеслав Колосков, Валерий Филатов, Евгений Гинер.

Дюков? Пока я не вижу продвижений в его работе, не скажу, что он влиятельный человек.

Все те, кого я назвал, внесли большую пользу в развитие своих клубов. Колосков – номер один для меня, он еще с Советского Союза много работы выполняет. Я назвал свою четверку, у меня в голове есть информация про них.

А что Дюков сделал для футбола нашего? Мы в Европе где-то играем? Нет, мы нигде вообще не играем. Что он сделал существенного?

Когда вернет нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо. А сейчас – ноль, ничего нового от него я не вижу», – заявил Канчельскис.