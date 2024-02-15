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    • Канчельскис усомнился во влиятельности Дюкова: «Сейчас – ноль, ничего нового»

    Канчельскис усомнился во влиятельности Дюкова: «Сейчас – ноль, ничего нового»

    Андрей Канчельскис не включил президента РФС Александра Дюкова в число самых влиятельных людей российского футбола.

    «Самые влиятельные люди российского футбола – Сергей Галицкий, Вячеслав Колосков, Валерий Филатов, Евгений Гинер.

    Дюков? Пока я не вижу продвижений в его работе, не скажу, что он влиятельный человек.

    Все те, кого я назвал, внесли большую пользу в развитие своих клубов. Колосков – номер один для меня, он еще с Советского Союза много работы выполняет. Я назвал свою четверку, у меня в голове есть информация про них.

    А что Дюков сделал для футбола нашего? Мы в Европе где-то играем? Нет, мы нигде вообще не играем. Что он сделал существенного?

    Когда вернет нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо. А сейчас – ноль, ничего нового от него я не вижу», – заявил Канчельскис.

    • Дюков руководит РФС с 2019 года.
    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 20:50
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1708020216
    Когда вернет нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо==== В УЕФА сказали--когда закончится СВО.Как будто Дюков это может.
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    fakeid
    1708021343
    а что он может сделать в этой ситуации?
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    Suvorov71
    1708023720
    Он просто статуя, так не о чем
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