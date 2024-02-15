Роналдиньо пришел на женский теннис в Дохе – на матч уроженки России

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе.
На корте в рамках четвертьфинала встречаются Лейла Фернандес из Канады и Елена Рыбакина из Казахстана.
24-летняя Рыбакина – уроженка Москвы, до 2018 года выступала за Россию, но потом перешла под флаг Казахстана. Ее отец Андрей в 2010-х годах работал техническим работником на спортивных каналах «НТВ-Плюс», знаком с футбольными комментаторами.
- 43-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.
- На теннисную игру он пришел в пуловере из коллаборации «ПСЖ» и бренда Jordan имени баскетболиста Майкла Джордана.
- Роналдиньо выступал за парижан в 2001–2003 годах.
- Матч еще продолжается, Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4.