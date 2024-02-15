Роналдиньо пришел на женский теннис в Дохе – на матч уроженки России

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе.

На корте в рамках четвертьфинала встречаются Лейла Фернандес из Канады и Елена Рыбакина из Казахстана.

24-летняя Рыбакина – уроженка Москвы, до 2018 года выступала за Россию, но потом перешла под флаг Казахстана. Ее отец Андрей в 2010-х годах работал техническим работником на спортивных каналах «НТВ-Плюс», знаком с футбольными комментаторами.