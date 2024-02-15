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    • Роналдиньо пришел на женский теннис в Дохе – на матч уроженки России

    Роналдиньо пришел на женский теннис в Дохе – на матч уроженки России

    Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе.

    На корте в рамках четвертьфинала встречаются Лейла Фернандес из Канады и Елена Рыбакина из Казахстана.

    24-летняя Рыбакина – уроженка Москвы, до 2018 года выступала за Россию, но потом перешла под флаг Казахстана. Ее отец Андрей в 2010-х годах работал техническим работником на спортивных каналах «НТВ-Плюс», знаком с футбольными комментаторами.

    • 43-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.
    • На теннисную игру он пришел в пуловере из коллаборации «ПСЖ» и бренда Jordan имени баскетболиста Майкла Джордана.
    • Роналдиньо выступал за парижан в 2001–2003 годах.
    • Матч еще продолжается, Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 19:08
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