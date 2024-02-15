Тюкавин оценил шансы на переход в «Реал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает нереальным свой переход в мадридский «Реал».
– Ты говорил, что твоя мечта – «Реал». Сколько надо забить за сезон в РПЛ, чтобы уехать в «Мадрид»?
– Чем больше – тем лучше. Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят.
Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за «Динамо», забивать, приносить пользу, а дальше – как получится.
– Думаешь, уровень «Реала» – это вообще реально?
– Может, и реально. Почему нет?
– Пример Захаряна вдохновляет?
– Конечно. Он молодец, доказал своей игрой, что все возможно. Сейчас Арсен в «Реал Сосьедад», ему там все нравится, потихоньку привыкает, стал часто играть.
– У него здесь постоянно были голы и передачи, а там – только один голевой пас. Настолько серьезная разница?
– Наверное, да, раз тут он мог, а там не может. Тем более там партнеры посильнее нас, наверняка лучше подыгрывают.
Думаю, привыкнет, разыграется, забьет свой первый гол и все пойдет нормально.
- Тюкавин в этом сезоне провел 23 матча за «Динамо», забил 9 голов, отдал 4 передачи.
- Захарян провел 26 встреч за «Реал Сосьедад», отметился 1 голевой передачей. В начале сезона он также провел 5 игр за «Динамо», в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.