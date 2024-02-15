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    Тюкавин оценил шансы на переход в «Реал»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает нереальным свой переход в мадридский «Реал».

    – Ты говорил, что твоя мечта – «Реал». Сколько надо забить за сезон в РПЛ, чтобы уехать в «Мадрид»?

    – Чем больше – тем лучше. Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят.

    Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за «Динамо», забивать, приносить пользу, а дальше – как получится.

    – Думаешь, уровень «Реала» – это вообще реально?

    – Может, и реально. Почему нет?

    – Пример Захаряна вдохновляет?

    – Конечно. Он молодец, доказал своей игрой, что все возможно. Сейчас Арсен в «Реал Сосьедад», ему там все нравится, потихоньку привыкает, стал часто играть.

    – У него здесь постоянно были голы и передачи, а там – только один голевой пас. Настолько серьезная разница?

    – Наверное, да, раз тут он мог, а там не может. Тем более там партнеры посильнее нас, наверняка лучше подыгрывают.

    Думаю, привыкнет, разыграется, забьет свой первый гол и все пойдет нормально.

    • Тюкавин в этом сезоне провел 23 матча за «Динамо», забил 9 голов, отдал 4 передачи.
    • Захарян провел 26 встреч за «Реал Сосьедад», отметился 1 голевой передачей. В начале сезона он также провел 5 игр за «Динамо», в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    15.02.2024 18:50
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    Комментарии (4)
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    Project Бабангида
    1708013913
    трансфер Гены Орлова в красно белый сектор выглядит реальней
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    Дубина
    1708014054
    Вроде не в помойном аля-бзяните играет а газа походу нанюхался)))
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    DMитрий
    1708016696
    И тут Костю разбудили хлопки по щекам. Наступил реал, а другой стал несколько дальше.
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    Cleaner
    1708018239
    Тюкавин, лучше оцени свои шансы не потерять место в стартовом составе Динамо...)))
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