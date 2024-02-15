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    Холанд анонсировал продажу собственного мороженого

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил о скором старте продаж мороженого «Холанд».

    «Оно уже на подходе – доступно исключительно в Норвегии с 19 февраля», – написал футболист.

    Производством будет заниматься компания Henning Olsen.

    «Мороженое «Холанд» – это восхитительное мороженое со вкусом ванили и карамелью нашего собственного производства, покрытое шоколадом и хрустящими шариками. Разработано в сотрудничестве с Эрлингом Холандом в дань уважения лучшему футболисту Норвегии всех времен», – говорится в описании мороженого на сайте производителя.

    • В текущем сезоне Холанд провел 26 матчей за клуб, забил 21 гол и отдал 6 передач.
    • За сборную Норвегии он сыграл 29 встреч, в которых 27 раз поражал ворота соперников.

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    Источник: страница Эрлинга Холанда в соцсети X

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    15.02.2024 18:27
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    Комментарии (5)
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    Pooodle
    1708011043
    Промес анонсировал продажу кокаина. 1362! Гыгыгы!
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708012962
    Сегодня вечерней лошадью выезжаю в Норвегию, как раз прибуду на презентацию
    Ответить
    fakeid
    1708013974
    ждём, когда глушаков выставит своё грызло на этикетке миллеровской косорыловки.
    Ответить
    DMитрий
    1708017125
    Судя по нижним фото, он как раз там и анансоровал своё мороженное с хрустящими шариками. Только он опоздал с перфомансем. Ранее уже Дзюба презентовал так своё!
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