Холанд анонсировал продажу собственного мороженого

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил о скором старте продаж мороженого «Холанд».

«Оно уже на подходе – доступно исключительно в Норвегии с 19 февраля», – написал футболист.

Производством будет заниматься компания Henning Olsen.

«Мороженое «Холанд» – это восхитительное мороженое со вкусом ванили и карамелью нашего собственного производства, покрытое шоколадом и хрустящими шариками. Разработано в сотрудничестве с Эрлингом Холандом в дань уважения лучшему футболисту Норвегии всех времен», – говорится в описании мороженого на сайте производителя.