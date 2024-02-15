Холанд анонсировал продажу собственного мороженого

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил о скором старте продаж мороженого «Холанд».
«Оно уже на подходе – доступно исключительно в Норвегии с 19 февраля», – написал футболист.
Производством будет заниматься компания Henning Olsen.
«Мороженое «Холанд» – это восхитительное мороженое со вкусом ванили и карамелью нашего собственного производства, покрытое шоколадом и хрустящими шариками. Разработано в сотрудничестве с Эрлингом Холандом в дань уважения лучшему футболисту Норвегии всех времен», – говорится в описании мороженого на сайте производителя.
- В текущем сезоне Холанд провел 26 матчей за клуб, забил 21 гол и отдал 6 передач.
- За сборную Норвегии он сыграл 29 встреч, в которых 27 раз поражал ворота соперников.